Ananas da bağırsak çalıştıran meyveler arasında yer alır. Erik, limon, elma, kivi, mandalina gibi meyveler de bağırsakları iyi çalıştırır. Brokoli, lahana, kabak, biber bağırsak çalıştıran sebzeler arasında bulunur. Bağırsak çalıştıran meyve ve sebzeler; kayısı, hurma, elma, armut, kivi, incir, turunçgiller, erik, avokado, üzüm, pancar, ıspanak, pazı, enginar, kabak, lahana olarak da sayılabilir. Yulaf ezmesi, çiya tohumu, keten tohumu, zeytin ve zeytinyağı bağırsakları çok çalıştıran gıdalar arasında yer alır.