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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Ceyda Düvenci, müzisyen Selçuk Balcı, milli motosikletçi İlayda Yağmur Yılmaz ve şef Tolgar Mireli oluyor.

Fatih Altaylı ile Bire Bir Çarşamba akşamı saat 23.10'da Bloomberg HT'de!