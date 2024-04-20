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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'da boykot çağrıları ne kadar karşılık buldu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da boykot çağrıları ne kadar karşılık buldu

        Yeme içme sektöründeki fahiş fiyatlar gerekçe gösterilerek bu hafta sonu için lokanta ve kafelere yönelik boykot çağrıları sosyal medyada günlerdir yapılıyordu. Yağmurlu bir gün geçiren İstanbul'da boykot çağrılarının ardından bazı mekanlar görüntülere böyle yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 20:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:58
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        Lokanta ve kafelerin yüksek kâr marjıyla satış yaptığını dile getiren ve fiyatların yüksek olmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları hafta içinde boykot çağrısı yaptı. Enflasyon ve kur artışıyla açıklanamayan zamlar yaşandığı belirtilerek #fahişyemeğeboykot hashtagiyle başlayan tepkiler sonucunda 20-21 Nisan'da boykot çağrısında bulunuldu.

        Boykotun uygulanacağı ilk günde yağmurlu bir gün de geçiren İstanbul'da lokanta ve kafelerin yoğun olduğu Beşiktaş ve Bağdat Caddesi'ne gözler çevrildi.

        Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
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        Habertürk TV ekibinin gittiği Beşiktaş'ta kimi mekan sahipleri boykot ile birlikte yağmurun da etkisine dikkat çekerek müşteri sayısında azalma olduğunu söyledi.

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        Bazı işletmeciler ise müşterilerinde bir azalma olmadığını belirtti. Habertürk TV'nin mikrofon tuttuğu vatandaşların bir kısmı da boykottan haberinin olmadığını dile getirdi.

        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
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        Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde de bazı mekanların dolu olduğunu gösteren videolar sosyal medyada paylaşıldı.

        Caddelerin daha kalabalık olması beklenen pazar günü boykotun etkisinin görülüp görülmeyeceği sorusu da yarın yanıt bulacak.

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        #yemek boykot
        #boykot çağrıları
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