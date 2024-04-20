İstanbul'da boykot çağrıları ne kadar karşılık buldu - İş-Yaşam Haberleri

İstanbul'da boykot çağrıları ne kadar karşılık buldu - İş-Yaşam Haberleri

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Lokanta ve kafelerin yüksek kâr marjıyla satış yaptığını dile getiren ve fiyatların yüksek olmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları hafta içinde boykot çağrısı yaptı. Enflasyon ve kur artışıyla açıklanamayan zamlar yaşandığı belirtilerek #fahişyemeğeboykot hashtagiyle başlayan tepkiler sonucunda 20-21 Nisan'da boykot çağrısında bulunuldu.

Boykotun uygulanacağı ilk günde yağmurlu bir gün de geçiren İstanbul'da lokanta ve kafelerin yoğun olduğu Beşiktaş ve Bağdat Caddesi'ne gözler çevrildi.

Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı Haberi Görüntüle

Habertürk TV ekibinin gittiği Beşiktaş'ta kimi mekan sahipleri boykot ile birlikte yağmurun da etkisine dikkat çekerek müşteri sayısında azalma olduğunu söyledi.

REKLAM Bazı işletmeciler ise müşterilerinde bir azalma olmadığını belirtti. Habertürk TV'nin mikrofon tuttuğu vatandaşların bir kısmı da boykottan haberinin olmadığını dile getirdi. Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü Haberi Görüntüle Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde de bazı mekanların dolu olduğunu gösteren videolar sosyal medyada paylaşıldı. Caddelerin daha kalabalık olması beklenen pazar günü boykotun etkisinin görülüp görülmeyeceği sorusu da yarın yanıt bulacak.