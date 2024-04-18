Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı

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Sosyal medyada lokanta ve kafeler için boykot dalgası başladı... Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan vatandaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüyor. Yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalarda döviz bazında da Türkiye'deki restoranların pahalı olduğu savunuluyor.

Bu tepkilerin sonucunda son günlerde sosyal medyadan boykot çağrıları gelmeye başladı. #fahişyemeğeboykot hashtag'i ile binlerce paylaşım yapıldı. Boykotun ne zaman yapılacağıyla ilgili bir ankete de 30 binin üzerinde katılım sağlandı ve 20-21 Nisan tarihleri boykot için seçildi.

#fahişyemeğeboykot Tag'i ile tarih için anket açıyorum



Artık bize kalitesiz porsiyonu küçültülmüş yemeği, Usd bazında, dünyada görülmemiş bir hızla fiyat artırarak yedirmeye çalışanlara boykot zamanı



Hangi haftasonu başlamak istersiniz? — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) April 16, 2024 REKLAM Sosyal medyada boykot çağrısı için bir görsel de hazırlandı. Kullanıcılar bu görseli paylaşarak desteği artırmaya çalışıyorlar. LOKANTA VE OTELLER KALEMİ, ENFLASYONA FARK ATTI TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verilerinde 'lokanta ve oteller' kaleminin, enflasyonun üstünde olduğu görüldü. Yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak açıklanırken, 'lokanta ve oteller' kalemindeki yıllık artış yüzde 94,97 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 3,16 iken 'lokanta ve oteller' kalemi yüzde 3,95 arttı. Mart ayı itibariyle enflasyon verileri içerisindeki 'gıda ve alkolsüz içecekler' kalemi ise yüzde 70,4 arttı.