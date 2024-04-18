Sosyal medyada lokanta ve kafelere boykot çağrısı
Lokanta ve kafelerin yüksek kar marjıyla satış yaptığını ve fiyatların yüksek olmasına tepki gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısı yaptı. Enflasyon ve kur artışıyla açıklanamayan zamlar yaşandığı belirtilerek #fahişyemeğeboykot hashtagiyle başlayan tepkiler sonucunda 20-21 Nisan'da boykot çağrısında bulunuldu
Sosyal medyada lokanta ve kafeler için boykot dalgası başladı... Son dönemde sosyal medya mecralarında yemek fişlerini paylaşan vatandaşların fiyatların çok yüksek olduğu yönünde tepkileri büyüyor. Yurt dışındaki fiyatlarla yapılan karşılaştırmalarda döviz bazında da Türkiye'deki restoranların pahalı olduğu savunuluyor.
Bu tepkilerin sonucunda son günlerde sosyal medyadan boykot çağrıları gelmeye başladı. #fahişyemeğeboykot hashtag'i ile binlerce paylaşım yapıldı. Boykotun ne zaman yapılacağıyla ilgili bir ankete de 30 binin üzerinde katılım sağlandı ve 20-21 Nisan tarihleri boykot için seçildi.
Sosyal medyada boykot çağrısı için bir görsel de hazırlandı. Kullanıcılar bu görseli paylaşarak desteği artırmaya çalışıyorlar.
LOKANTA VE OTELLER KALEMİ, ENFLASYONA FARK ATTI
TÜİK'in açıkladığı son enflasyon verilerinde 'lokanta ve oteller' kaleminin, enflasyonun üstünde olduğu görüldü. Yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak açıklanırken, 'lokanta ve oteller' kalemindeki yıllık artış yüzde 94,97 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 3,16 iken 'lokanta ve oteller' kalemi yüzde 3,95 arttı.
Mart ayı itibariyle enflasyon verileri içerisindeki 'gıda ve alkolsüz içecekler' kalemi ise yüzde 70,4 arttı.