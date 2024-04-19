Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
Sosyal medyada başlatılan 'lokanta ve kafelere boykot' çağrısı kullanıcıları ikiye böldü. Boykotun uygulaması konusunda bir taraf destek verirken, bir taraf ise çağrının amaca hizmet etmediğini savundu
Lokanta ve kafelerde, enflasyon ve kur artışıyla açıklanamayan zamlar yapıldığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısı yaptı. #fahişyemeğeboykot hashtagiyle başlayan tepkiler sonucunda 20-21 Nisan boykot tarihi olarak önerildi.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'lokanta ve kafelere boykot' çağrısı kullanıcıları ikiye böldü. Boykotun uygulaması konusunda bir taraf destek verirken, bir taraf ise çağrının amaca hizmet etmediğini savundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
"VATANDAŞIN DA HAKLI OLDUĞU TARAF VAR LOKANTACILARIN DA"
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (Türes) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara yanıt verdi. Bingöl yaptığı videolu açıklamada, her iki tarafın da haklı olduğu alanların olduğuna vurgu yaptı. Ramazan Bingöl, "Türes yönetim kurulu olarak toplanacağız ve ilgili makanlarla görüşerek, hem vatandaşın hem de meslektaşlarımızın memnun olacağı bir yol bulmaya çalışacağız" dedi.