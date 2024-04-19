Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü

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Lokanta ve kafelerde, enflasyon ve kur artışıyla açıklanamayan zamlar yapıldığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları boykot çağrısı yaptı. #fahişyemeğeboykot hashtagiyle başlayan tepkiler sonucunda 20-21 Nisan boykot tarihi olarak önerildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 'lokanta ve kafelere boykot' çağrısı kullanıcıları ikiye böldü. Boykotun uygulaması konusunda bir taraf destek verirken, bir taraf ise çağrının amaca hizmet etmediğini savundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Bu boykot olayında birkaç noktaya açıklık getirmek istiyorum



Uzun ama okumanızı rica ediyorum



1) "işletme Maliyetleri çok yüksek, şu kadar kira, bu kadar personel vs."

İşletmelerin maliyetleri konusunda tartışmıyorum. Tartıştığım şey, işletme maliyetlerinin ne kadar arttığı ve… — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) April 19, 2024

Yüksek fiyatlar sebebiyle işletmelerin vatandaş tarafından boykot edilmesi fikrine dair değerlendirmelerimdir:



Hayat pahalılığı alıp başını giderken memleketin iktisadiyat hayatını yönetemeyenleri bundan sorumlu tutmak yerine işletmeleri düşmanlaştırmak abes. Diyeceklerimin ana… — Gönenç Gürkaynak (@GurkaynakGonenc) April 19, 2024

Haklısınız.

Sabahtan beri bunu yazıyorum arkadaşlara. Çok fahiş fiyat uygulayan özel bir yere elbette tepki verin ama tüm girişimcileri ( ayakta zor duranlar dahil) protesto etmek sadece onlara değil çalışan hiç bir suçu olmayan onbinlerce emekçiye zarar verir. Prim maaş hatta… — Ayşen Zamanpur (@justaysenz) April 19, 2024

"VATANDAŞIN DA HAKLI OLDUĞU TARAF VAR LOKANTACILARIN DA"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (Türes) Genel Başkanı Ramazan Bingöl de sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara yanıt verdi. Bingöl yaptığı videolu açıklamada, her iki tarafın da haklı olduğu alanların olduğuna vurgu yaptı. Ramazan Bingöl, "Türes yönetim kurulu olarak toplanacağız ve ilgili makanlarla görüşerek, hem vatandaşın hem de meslektaşlarımızın memnun olacağı bir yol bulmaya çalışacağız" dedi.