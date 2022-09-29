İlker Aksum: 'Yabancı Damat' dizisinden sonra Yunanistan'da yürüyemiyorduk!
Bloomberg HT ekranlarının sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki konuklarından biri de İlker Aksum oldu. Ünlü oyuncu, bir dönem rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aksum, "Dizi Yunanistan'da çok ilgi gördü. Yunanistan'da adeta yürüyemiyorduk. Bizi bando ve mızıka ile karşılıyorlardı. O dönem hem siyaseten hem de kültürel olarak Yunanistan ile inanılmaz bir yakınlık oldu" dedi
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Fatih Altaylı, dün akşamki programında yönetmen Işıl Kasapoğlu, oyuncu İlker Aksum, müzisyen Selin Geçit, multidisipliner sanatçıLal Batman ve şef Özgür Üstün'ü ağırladı.
Tiyatro yolculuğunu anlatan Işıl Kasapoğlu, "Galatasaray Lisesi'nde tiyatro okulundaydım. Pek çok oyun oynadım. Okulu bitirmeden Şehir Tiyatroları'nda figürasyon yapıyordum. Sonrasında endüstri tasarımı ve hukuk bölümlerinin ardından Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro okudum" dedi.
Bu yıl 26. düzenlenecek olan İstanbul Tiyatro Festivali'nin küratörü olan Işıl Kasapoğlu, "İKSV küratörlüğü bana teklif ettiğinde 'düşünmem lazım' dedim. Sonra birden bire genel anlamda bütün dünya küratörleri olarak bakmadım olaya. 'Festivaller niçin dünyada önemli' diye giriştim kafamda. 20 yıl yurt dışında yaşadım. İstanbul konuşulduğunda festivalleri de, sineması da, tiyatrosu da, bienali de konuşuluyordu. Bu kadar önemli bir şeyin tüm sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi ilgilendirmesi gerektiğini düşündüm. Bu festivalde öyle bir şeyler yapalım ki, gelecek yıllar daha iyisi yapılsın. Yeni yönetmenler, oyuncular, denenmemiş biçimler çıkarsın" diye konuştu.
"OYUNCULUĞU ÇOCUKKEN KAFAYA KOYMUŞTUM"
Işıl Kasapoğlu'nun ardından İlker Aksum da sahne yolculuğunu nasıl başladığını paylaştı. Aksum, "Çocukluk zamanlarından tiyatroyu kafaya koymuştum. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldum. Sonrasında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda iki yılın ardından da İstanbul'a gelir geldim. Gelir gelmez Işıl Kasapoğlu'nun da İstanbul'a geldiğini öğrendim. Işıl Ağabey ile çalıştık. Bakırköy Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun ardından dizi ve sinema macerası başladı" dedi.
"25 yıldır bu mesleğin içindeyim" diyen İlker Aksum, "Herkes bir oyuncu olma hevesinde ama zeminimiz buna müsait değil. Bu sene 72 dizi yayına girmiş ben 70 yönetmen tanımıyorum. Filmler de var tabii. Pandemiden dolayı biraz korkumuz da var sinemada. Gerçi 'Bergen' biraz kırdı bunu. Cem Yılmaz, Ata Demirer, Yılmaz Ağabey (Erdoğan) da işlerini dijitale satıyor. Sinemamız mı bitecek, tiyatromuz mu bitecek, bunu iyi hesap etmemiz lazım. Dijital iyi para veriyor, yapımcı riske girmek istemiyor" ifadelerini kullandı.
"YABANCI DAMAT YUNANİSTAN'DA ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ"
2004-2007 yılları arasında yayınlanan 'Yabancı Damat' dizisinden de bahseden ünlü oyuncu, "Yunanistan'da yürüyemiyorduk. Bando ve mızıka ile karşılıyorlardı. Simi Adası'nda Özgür Çevik ile Nehir Erdoğan'ın heykeline yapmışlardı diye duymuştuk. Böylesine bir durumdan, şimdi düştüğümüz duruma... Yunanlılar 'Kültürlerimizi birleştirdiniz' demişlerdi. Hem siyaseten hem de kültürel anlamda inanılmaz bir yakınlık oldu. Sanatla her şeyi çözebiliyoruz" diye sözlerini sürdürdü.
"RESİMDEN BAŞKA BİR ŞEY YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEDİM"
Multidisipliner sanatçı Lal Batman, "Çocukluğumdan beri resme yatkınlığım vardı. Orta okula geldiğimde güzel sanatlar lisesinde okumak istedim. Çünkü başka bir şey yapabileceğimi düşünmedim. Zamanla yurt dışında sergilere katılmaya başladım. İlk yurt dışı sergim 16 yaşında UNESCO'nun davetiyle Yunanistan'daydı" şeklinde konuştu.
"BABAM MÜZİĞE ÖZENDİRDİ"
Babasının da müzikle ilgilendiğini söyleyen Selin Geçit ise, "Babamın özendirmesiyle müziğe başladım" dedi.
Selin Geçit, "2016'da Londra'da üniversite okudum. Orada biraz daha sahne performansı üzerine eğitimler aldım. Konserin kurgulanması gibi" şeklinde sözlerini sürdürdü.
"AŞÇILIK AİLE MESLEĞİ"
Aşçılığın ailesinden geldiğini açıklayan şef Özgür Üstün, "Dedem ve babamın izinden gittim. Babam daha geleneksel bir aşçıydı. Dedem ise Avusturya'da aşçılık yapmış. Lisede aşçılık okudum. Ardından Afrika'ya Cibuti'ye gittim. Sonra Dubai'ye geçtim. Türkiye'ye dönüp üniversite okumak istemiştim. Sonra başka bir restoran zinciri üzerinden yine bir teklif geldi. 6 yıl Dubai'de çalıştım. Şimdi ise Sultanahmet'te bir otelde çalışıyorum. Türk mutfağıyla ilgili bir şeyler yapmak istedim" dedi.
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İlker Aksum: 'Yabancı Damat' dizisinden sonra Yunanistan'da yürüyemiyorduk!/ilker-aksum-yabanci-damat-dizisinden-sonra-yunanistan-da-yuruyemiyorduk-3524577-magazin
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