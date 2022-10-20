'Fatih Altaylı ile Bire Bir' renkli konuklarıyla bu hafta da Bloomberg HT ekranlarındaydı. Programa bu hafta oyuncu Devrim Yakut, müzisyen Jülide Bilgi, bale sanatçısı Aslı Çilek, şef Fatih Tutak ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer konuk oldu.
"UTANGAÇ ÇOCUKTUM"
Devrim Yakut programda tiyatro ve oyunculukla tanışmasını anlattı. Yakut "Ben çok utangaç bir çocuktum. Babam belki biraz açılırım diye belediyenin kursuna yazdırdı beni. Başlar başlamaz tiyatrocu olmak istediğimi anladım" diye konuştu.
Tiyatronun kendisi için çok önemli bir yeri olduğunu anlatan usta oyuncu, "İstanbul'a geldiğimde biraz yorgundum tiyatrodan. Dizi ve filmlerde oynamayı tercih ettim. Üç sene önce bir oyunda yer aldım ama tekrar sahneye çıkacağım" dedi.
TUTAK: ŞİMDİLİK İKİ YILDIZ YETERLİ"
Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin ilk Michelin yıldızları alan ve rehbere giren restoranları açıklanmıştı. İki yıldız alan tek restoran olan Turk Fatih'in sahibi ve şefi Fatih Tutak da "Bu şekilde değerlendirilmek çok güzel. Şimdilik iki yıldız beni için yeterli. Yıldızları korumak için elimden geleni yapacağım" dedi.
DEMİRER: REHBERE GİREN RESTORAN SAYISININ ARTMASINI HEDEFLİYORUZ
TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği) Başkanı Kaya Demirer ise, "Michelin Yıldızları için 1,5 sene içerisinde hazırlandık. Önümüzdeki senelerde rehbere giren restoran sayısının artmasını hedefliyoruz. Onlar da turizm noktalarında da tavsiye vermeyi planlıyorlar" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!