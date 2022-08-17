Denizbank promosyon ne kadar? 2022 Denizbank emekli maaş promosyon ödemesi kaç TL?

Temmuz ayında yapılan 42,35 oranındaki emekli zammının ardından bankalardan emekli promosyonu kampanyaları hamlesi geldi. Banka anlaşması biten ya da bankasını değiştirmek isteyen milyonlarca emekli bankaların emekli promosyon kampanyalarını araştırıyor. Peki, Denizbank emekli maaş promosyonu ne kadar? İşte Denizbank emekli promosyon detayları...

DENİZBANK'TAN PROMOSYON KAMPANYASI

Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.