İş Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? İş Bankası ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları

En yüksek emekli promosonu veren bankalar listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için promosyon ücretleri 8 bin TL’yi aşarken İş Bankası emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları araştırmaları hız kazandı. İşte, İş Bankası emekli promosyon ödemeleri…

İŞ BANKASI

Maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR) 5 bin TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

1.500 TL’den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılır.