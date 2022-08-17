Emekli maaşını aldığı bankayı değiştirip maaş hesabını başka bankaya taşıyan emekliler maaş hesaplarını taşıdıkları bankalardan promosyon alıyorlar. Peki, Ziraat Bankası 2022 emekli maaş promosyonları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen Ziraat Bankası emekli maaş promosyonları..

ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ÜCRETLERİ

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'na taşıyan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.