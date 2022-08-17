

Emekli maaşını aldığı bankayı değiştirip maaş hesabını başka bankaya taşıyan emekliler maaş hesaplarını taşıdıkları bankalardan promosyon alıyorlar. Peki, Türkiye Finans 2022 emekli maaş promosyonları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen Türkiye Finans emekli maaş promosyonları...

TÜRKİYE FİNANS PROMOSYON ÜCRETLERİ

36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans’tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2 bin 250 TL’ye kadar, 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3 bin TL’ye kadar, 2 bin500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.