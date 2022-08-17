Yapı Kredi Bankası emeklilere vereceği promosyon ücretine ilişkin detayları resmi sitesi üzerinden duyurdu. En iyi kampanyayı seçmek için araştırma yapan milyonlarca emekli, "2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, emekliye ne kadar promosyon veriyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1 bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.