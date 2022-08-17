TEB emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? TEB ne kadar emekli promosyonu veriyor? TEB emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları

En yüksek emekli promosonu veren bankalar listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için promosyon ücretleri 8 bin TL’yi aşarken TEB emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları araştırmaları hız kazandı. İşte, TEB emekli promosyon ödemeleri…

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB’den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödüyor.