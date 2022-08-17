QNB Finansbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? QNB Finansbank ne kadar emekli promosyonu veriyor? QNB Finansbank emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları

En yüksek emekli promosonu veren bankalar listesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayında uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammının ardından emekli promosyonu ödemeleri gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilieri için promosyon ücretleri 8 bin TL’yi aşarken QNB Finansbank emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru şartları araştırmaları hız kazandı. İşte, QNB Finansbank emekli promosyon ödemeleri…

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, 5 binTL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 TL, aylık 1500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.