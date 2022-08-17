Akbank promosyon ne kadar, emekli maaş promosyon ödemesi kaç TL? 2022 Akbank emekli promosyon kampanyası

Temmuz ayında yapılan 42,35 oranındaki emekli zammının ardından bankalardan emekli promosyonu kampanyaları hamlesi geldi. Banka anlaşması biten ya da bankasını değiştirmek isteyen milyonlarca emekli bankaların emekli promosyon kampanyalarını araştırıyor. Peki, Akbank emekli maaş promosyonu ne kadar? İşte Akbank emekli promosyon detayları...

AKBANK'TAN 7 BİN 500 TL PROMOSYON ÖDEMESİ!

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 7.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Temmuz 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşı bankadan almayı taahhüt eden emekliler 7.000 TL’ye varan promosyon alabilecek. Ek olarak kampanya dönemi içerisinde, verilecek SGK emeklilerinin, toplamda 1.250 TL ve üzeri harcamalarına 250 TL olmak üzere toplam 500 TL chip-para fırsatından yararlanılabilecek.

Maaş Tutar Aralığı SGK Promosyon Tutarı Ek Promosyon Tutarı Toplam promosyon tutarı 0-1499 TL 500 TL 4.150 TL 4.650 TL 1.500 TL – 2.499TL 625 TL 5.175 TL 5.800 TL 2.500 TL ve üzeri 750 TL 6.250 TL 7.000 TL