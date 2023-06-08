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Cildiniz yaz aylarında neden nemlendiricilere ihtiyaç duyar?

Haziran ayına girmemizle birlikte cilt bakım rutinlerinde değişikliğe gitmek gerekiyor. Kışın soğuktan ve rüzgardan kuruyan, çatlayan cildin yaz aylarında ışıl ışıl olmasını bekleriz. Ancak cildimizi yaz aylarında da mutlaka neme ihtiyaç duyduğunu unuturuz. Bilinenin aksine cildimizi yaz aylarında da nemlendirmeliyiz. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus kışın kullandıklarımızın aksine yazın çok daha hafif olan nemlendiricileri tercih etmeniz gerektiğidir.

Giriş: 08.06.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Birçoğumuz kış aylarında, kalın yumuşatıcılarla yatıştırılması ve sarılması gereken kuru, pullu deriden muzdaripiz. Sert soğuktan egzama, sedef hastalığı veya kış rüzgar yanığı gibi durumlara yakalanmak yaygındır. Bununla birlikte, nem genellikle yaz aylarında çok daha yüksektir, bu nedenle bu önlemlerin alınmasına gerek yoktur. Daha kalın nemlendiricilerinizi kışın hafif seçeneklerle değiştirmek, her yaz yapılması gereken bir şeydir.

  • Yaz aylarında neden hafif nemlendiricilere ihtiyacınız var?

    Kış ve yaz zıt kutuplardır. Tatillerde baş döndürücü, kalın tarçın ve karanfil kokuları hakimken, daha sıcak aylarda bununla boğulursunuz. Cildimiz de benzer bir süreçten geçiyor. Sıcak cildin üzerine sürülen yumuşatıcı nemlendiriciler, sanki bir şey sizi aşağı çekiyormuş gibi ağır ve yapışkan bir his verebilir.

  • Cildiniz yaz aylarında özellikle kuru değilse, bunun gibi nemlendiriciler de gözenekleri tıkayabilir çünkü birçoğu yağ ile formüle edilmiştir ve bu da cilt yüzeyinde kırılmalara veya dokusal düzensizliklere neden olabilir. Bunun yerine su veya jel bazlı nemlendiriciler kullanın. Yağlı cilde sahip kişiler muhtemelen diğer mevsimlerde yağsız nemlendiricilere aşinadır. Ancak ısının dehidrasyona neden olması nedeniyle, nemlendiriciyi bir kenara bırakmanın zamanı değil.

  • Yağlı ciltler için hafif formlu yeşil çaylı doğal nemlendiriciler tercih edilebilir. Bu tarz doğal form içeren nemlendiriciler daha kuru cilt tipleri için harika olan kızarıklığı hedeflerken cilde hızla nüfuz eder.

  • Yaz için en iyi hafif nemlendiricileri alın

    Doğal form içeren nemlendiriciler, cildi çok ağır hissetmeden nemlendirmeyi ve dengelemeyi amaçlar. Seramidler, yeşil çay ve niasinamid ile oluşturulmuş vegan ve yağsız nemlendiriciler, kızarıklığı ve iltihaplanmayı azaltırken, cilde sıcak yaz günleri için mükemmel olan serinletici nemlendirme sağlar. Hafif kaplaması sayesinde yumuşak, gözeneksiz bir cilt sunar. Hindistan cevizi meyve suyu ve gliserin ile formüle edilmiş olan nemlendiriciler ise bu formülle biraz uzun bir yol kat eder.

  • Akneye eğilimli bir cildiniz varsa, Aloe veralı ya da Propolis içeren nemlendiricileri deneyebilirsiniz. Bu hafif nemlendiriciler tahriş olmuş cildi rahatlatır ve gözenekleri tıkamaz. Popüler bir enflamatuar bileşen olan aloe sayesinde yatıştırıcıdır ve ciltte tazelik hissi uyandırır. Aynı zamanda eski sivilce izlerini de yok eder ve genel teninizi aydınlatır.

  • Yağsız jel nemlendiriciler ise ciltte kirlilikten kaynaklanan kirleri giderir. Hem hyaluronik asit hem de niasinamid içerenler aynı zamanda derinlemesine nemlendirir, parlaklığı kontrol ederken gözenekleri sebumdan arındırır.

  • Farklı mevsimler genellikle farklı cilt bakımı tedavileri ve rejimleri gerektirir, bu nedenle yaz stilinize geçiş yaparken, daha zengin nemlendiricilerinizi daha hafif ve daha canlandırıcı bir şeyle değiştirmeyi unutmayın.

  • Cilt bakımında yağlı ürünler kullanmayın

    Cilt bakımı için yaz aylarında gözenekleri tıkayacak yağlı ürünler kullanmaktan vazgeçin. Kışın nemlendirici olarak sürülen pek çok yüz ve vücut ürünü, yaz mevsiminde su bazlı ürünlerle değiştirilmeli. Parfümlü ürünler güneş lekesine yol açabileceği için bakım ürünleri renksiz ve kokusuz olmalı. Yazın cilt bakımı için tonik, kurutucu sabun ve maske kullanırken aşırı yağlı olmayan, su bazlı ürünler tercih edilmeli.

  • Güneş kremini dikkatli seçin

    Güneş kremi seçerken mutlaka her iki ultraviyole türünü de kapsayan, UVA ve UVB’ye karşı koruyucu özelliği olan ürünler tercih edilmelidir. Kadınlar yaz aylarında önce güneş kremini sürüp sonra makyajlarını yapmalıdırlar. Güneş koruyucu içeren nemlendiriciler ise çok fazla önerilmez çünkü nemlendiricilerin içindeki güneş koruyucuların etkisi bozulabilir.

    Cilt bakımı açısından onun yerine içinde nemlendirici baz bulunan güneş koruyucuları tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanım miktarına da dikkat etmek gerekir. Bu kremler fiziksel ve kimyasal olarak ikiye ayrılır. Fiziksel olanlar ışını ayna gibi yansıtır, kimyasal olanlar ise emer.

    Cilt bakımı ve koruyuculuk açısından güneş kremlerinin dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürülmesi gerekir. İdeal bir güneş koruyucusu tere ve ıslanmaya dayanıklı olmalıdır. Bazı kremlerin su geçirmez özelliği bulunsa da gün boyu koruma sağlamaz. Vücut ıslandığında, el ve yüz yıkandığında koruyuculuk azalır. Dolayısıyla bunları 2-3 saatte bir yenilemek gerekir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölgede bile şapka ve gözlük takılmalı ve koruyucu giysiler giyinilmelidir.

     

     

     

  • Birkaç önemli cilt bakımı önerisi…

    Ayakta mantar hastalığının olmaması için ayakların nemli kalmaması gerekir. Yaz aylarında sandalet tipi ayakkabıların kullanılması, ter emen çorapların giyilmesi, ayakların yıkandıktan sonra iyice kurulanması da mantar bulaşma riskini azaltır.

    Hem yazın alınan hem de tüm yıl vücutta biriken ışınlar risk oluşturur. O yüzden bronzluğu devam ettirmek için solaryuma girmemek gerekir. Bebekler ve yetişkinler için dışarıdan nemlendirme takviyesi yapılması önerilir.

    Siğillere neden olan virüsün bulunabileceği havuz ve duş gibi ortak kullanım alanlarında hijyene dikkat etmek gerekir.

    11.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalınmaması ve en az 30 koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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