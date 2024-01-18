HAKAN TÜTÜNCÜ KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kepez Belediye Başkanı adayı oldu. 2009'da seçildiği Kepez Belediye Başkanlığı görevini 2014 Yerel Seçimlerinde ikinci defa kazandı. 2019 seçimlerinde seçmenlerimizin teveccühü ile 3. kez seçildi. Halen Kepez Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Ayrıca 71 Üye Belediyesi bulunan Antalya Merkezli Akdeniz Belediyeler Birliği'nin 2014'den bu yana Başkanlığını da sürdürmektedir. Hakan Tütüncü, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.