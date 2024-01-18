MEHMET HALİS BİLDEN KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

2007-2008 yıllarında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2008 yılında Et ve Balık Kurumu Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 13.05.2008 tarihinden itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2016-2017 yıllarında Afad Başkanı olarak görevini yaptı. Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma İstanbul 4. Bölge Kurulu Başkanı olan Mehmet Halis Bilden İngilizce biliyor, evli 3 çocuk babası.