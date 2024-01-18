31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerde yarışacak adaylar belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını duyuracak. AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Memduh Büyükkılıç olacağı öğrenildi. Peki, Memduh Büyükkılıç kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...