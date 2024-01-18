Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Uğur İbrahim Altay kimdir?
Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Konya için Uğur İbrahim Altay'ı aday göstermesi bekleniyor. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir? İşte, Uğur İbrahim Altay hayatı ve siyasi geçmişi...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Uğur İbrahim Altay oldu. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Uğur İbrahim Altay hayatı ve siyasi geçmişi...
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UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?
Uğur İbrahim Altay 1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu, ortaöğretimini Mevlana Ortaokulu’nda tamamlayan Altay, lise eğitimini ise Konya Gazi Lisesi'nde tamamladı.
1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Uğur İbrahim Altay, bir yıl süreyle Proje Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini yerine getirdi.
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UĞUR İBRAHİM ALTAY HAYATI
İnşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçiren Uğur İbrahim ALTAY, 2004- 2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Ardından 2008 yılında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığı'na seçildi.
29 Mart 2009 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine ikinci kez seçildi.
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UĞUR İBRAHİM ALTAY KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ
Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi.
Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında Güney Kore'nin Daejeon kentinde gerçekleşen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG-United Cities And Local Governments) Dünya Kongresi Başkanlık Seçimlerinde 2023-2024 Dönem Başkanlığı'na seçildi.
Ekim 2023 tarihinde görevi devralan Uğur İbrahim Altay, dünya genelinde 240 binden fazla belediyeyi bir araya getiren UCLG-Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.