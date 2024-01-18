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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. Bu kapsamda araştırılan: “AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Abdullah Erin kimdir? Abdullah Erin kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

ABDULLAH ERİN KİMDİR?

1969 yılında Mardin, Gölbaşı’nda doğan Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesini tamamladıktan sonra 1991 yılında 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ikincilikle mezun olmuştur. 1992 yılında Kaymakamlık sınavını kazanarak mesleğe başlamıştır. Kaymakam adaylığı döneminde, İngiltere'de üniversite ve dil okullarında genel İngilizce ve sosyal politika üzerine çalışmıştır. Bu nedenle uluslararası deneyimi vardır. Tefenni Kaymakamlığı gibi görevler üstlenen Erin, Gülşehir, Doğanşar ve Bayburt gibi çeşitli yerlerde vali yardımcılığı görevleri yapmıştır. Özellikle Abdullah Erin görevi Şırnak Vali Yardımcısı olarak Habur Gümrük Kapısında yaptığı iyileştirmelerle ilgi görmüştür.

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