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        Haberler Gündem AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında ve aslen nereli?

        AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında ve aslen nereli?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkanı adaylarını açıkladı. Gündemde adı şu sıralar sıkça duyulan AKP'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:54
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel kimdir?
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        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı isimlerin ardından araştırılan: "AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel kimdir? Cüneyt Yüksel kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        CÜNEYT YÜKSEL KİMDİR?

        Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çanak Köyü’nden olduğu bilinen Cüneyt Yüksel, 1977 doğumludur. Yüksel, Süleymanpaşa’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibidir ve kendisi Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İşletme mezunudur. Aktif siyasi hayatına Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AK Parti) başlayan isim, AK Parti’de okul sorumluluğu, ilçe başkan yardımcılığı, il başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı ve belediye başkan aday adaylığı sürecine kadar da AK Parti’de Tekirdağ İl Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde, Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilmiştir.

        Yaşamı boyunca çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında görev alan Yüksel, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Komitesi Başkanı olarak görev yapmış, halen Tekirdağ MÜSİAD üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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