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        Haberler Magazin Oyuncu Atakan Yılmaz'a tahliye - Magazin haberleri

        Oyuncu Atakan Yılmaz'a şartlı tahliye

        Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan oyuncu Atakan Yılmaz hâkim karşısına çıktı. Mahkeme, Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 06.02.2025 - 17:40
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        Şartlı tahliye
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        Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen oyuncu Atakan Yılmaz’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Atakan Yılmaz ve avukatları hazır bulundu.

        Duruşmada savunma yapan sanık Yılmaz, "Kullandığım sözcüklerde bahse ilişkin herhangi bir ibare yoktur. Youtube’da reklamı gördüğümde şok oldum. Yasa dışı bahis olduğundan da haberim yoktu. Suç işleme kastım yoktur. Beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

        Alınan savunmaların ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yılmaz’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

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        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Atakan Yılmaz’ın tüm delillerin toplanmış olmasını da dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayan mahkeme duruşmayı erteledi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Atakan Yılmaz’ın oynadığı bir videoda yasa dışı bahis ve kumar ile ilgili konuşmalarının olduğu, eylemlerinin ise yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirmesi sebebiyle topluma zarar verdiği anlatıldı.

        Hazırlanan iddianamede şüpheli Atakan Yılmaz’ın ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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        #Atakan Yılmaz

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