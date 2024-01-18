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        Haberler Gündem Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin kimdir? Zeynel Abidin kaç yaşında ve aslen nereli?

        Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında ve aslen nereli?

        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı isimlerin ardından araştırılan: "Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin kimdir? Zeynel Abidin kaç yaşında ve aslen nereli?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 15:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:55
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        Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin kimdir?
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17'si büyükşehir, 48 ildeki belediye başkanı adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimler için Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir kez daha aday oldu. Peki, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin kimdir? Zeynel Abidin kaç yaşında ve aslen nereli? İşte detaylar...

        ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

        1957 yılında Şanlıurfa'da doğan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukat olarak görev yaptıktan sonra 1996 tarihinde İncesu Noteri olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Viranşehir 1'inci, Adıyaman 3'üncü, Adıyaman 1'inci ve Malatya 2'nci Noterliği görevlerini yürüten Beyazgül, 2013 tarihinde atandığı Şanlıurfa 5'inci Noterliği görevini sürdürüyor. Aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulunan Beyazgül, AK Parti Genel Merkezi tarafından, 4 Ocak 2015 tarihinde yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine il başkanı oldu. 26 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede güven tazeleyen Beyazgül, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.

        Zeynel Abidin Beyazgül kimdir?
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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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