Santorini'de hayat durdu: Yağma tehlikesine karşı polis devriyesi

Deprem korkusu nedeniyle yaklaşık 14 bin kişi Santorini Adası'nı terk etti.

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edilmesiyle birlikte, adadan ayrılmak isteyenler için ek seferler düzenledi.

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Ada halkı ve turistlerin bölgeyi yavaş yavaş terk etmesinin ardından, Santorini’de oteller, restoranlar ve diğer turistik mekanlar boş kaldı.

Adanın bazı bölgelerinde güvenlik önlemleri kapsamında bazı alanlar güvenlik şeritleriyle çevrildi.

Olağanüstü Hal Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Sivil Koruma Genel Sekreterliği, Ege'de son günlerdeki yoğun sismik hareketlilikten etkilenen Santorini'de 1 Mart'a kadar olağanüstü hal uygulanmasına karar verdi. REKLAM Öte yandan, Atina'dan Ada'ya giden uzman ekip, binalarda inceleme başlattı. Uzmanlar, sık yaşanan sarsıntılar nedeniyle heyelan tehlikesine dikkati çekerek, bölge sakinlerinden dikkatli olmalarını istedi. Santorini'nin 10 gün içinde 7 bin 700'ün üzerinde küçük depremle sarsıldığı belirtildi. Olası büyük depreme karşı tedbir amaçlı Ada'ya ekstra asker, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tsunamiye karşı kum torbaları Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle çoğu kişinin terk ettiği Santorini Adası'nda halk, tsunami riskine karşı kum torbalarıyla set yaparak önlem almaya başladı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, son günlerde art arda yaşanan sarsıntılar, Ada sakinlerinde büyük endişe yarattı. Dün gece 5,2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği Santorini Adası'nda halk, olası tsunamiye karşı tedbir almak için sahil kenarlarına kum torbalarıyla set yapmaya başladı. REKLAM Öte yandan, Santorini Ticaret ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nikos Nomikos, deprem endişesiyle yaklaşık 14 bin kişinin Ada'dan ayrıldığını, bu durumun işletmeleri olumsuz etkilediğini söyledi. Hükümetten acil destek önlemleri alınmasını talep ettiğini belirten Nomikos, Ada'nın şu anda salgın dönemine benzer bir kriz durumu yaşadığını dile getirdi.

Emlak fiyatları düştü iddiası Ege'de son günlerde artan sismik hareketlilikten etkilenen Santorini Adası'nda emlak fiyatlarının düştüğü ileri sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlerde, son günlerde sık sık sarsıntıların yaşandığı Ada'da gayrimenkullerini satmak isteyenlerin, ilanlarda verdikleri fiyatları 10 ila 40 bin avro düşürdüğü öne sürüldü. Öte yandan, Panhelenik Hayvanseverler ve Çevreciler Federasyonu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üst düzey merkezi ve idari yetkililere Santorini Adası'ndaki hayvanlara ilişkin duydukları endişeyi aktaran bir mektup gönderdiklerini ifade etti. Sadece birkaç gün içerisinde binlerce kişinin terk ettiği adada, evcil hayvanlar, kümes hayvanları ve binek hayvanlarının çoğunun geride kaldığına işaret edilen mektupta, yetkililerden, sahipleri Ada'yı terk eden hayvanların bakımını üstlenmesi istendi.