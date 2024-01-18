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        Haberler Gündem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Fatma Şahin hayatı ve kariyeri

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Fatma Şahin kimdir?

        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Gaziantep için Fatma Şahin'i aday göstermesi bekleniyor. Peki, Fatma Şahin kimdir? İşte, Fatma Şahin hayatı ve siyasi geçmişi...

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        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:57
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatma Şahin oldu. Peki, Fatma Şahin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Fatma Şahin hayatı ve siyasi geçmişi...

        • 2

          FATMA ŞAHİN KİMDİR?

          1966 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü’nde tamamladı.

          İş hayatına başladığı SANKO Holding’de 18 yıl boyunca İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı.

          2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep’ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Parlamentoda 22. 23. ve 24’üncü dönem Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.

        • 3

          FATMA ŞAHİN HAYATI

          TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

          AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığında bir dönem Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcılığı, bir dönem de Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığını üstlendi. 2007-2011 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

          2011 genel milletvekili seçimi sonrasında kurulan 61’inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görevlendirildi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ilk kadın Bakanı unvanını aldı.

        • 4

          FATMA ŞAHİN KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

          Türkiye Engelliler Vakfı engelliler ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Bakan Fatma Şahin‘i Yılın Kadını olarak seçti.

          30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri seçilerek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 8 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

          2016 – 2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, 2016 Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü Başkanı olarak görev yaptı.

          2021’de OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi’ne Türkiye’den seçilen ilk belediye başkanı oldu.

          2023’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres tarafından BM Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu’na üye olarak atandı.

          2019-2023 yılları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini yürüttü.

          Evli ve iki çocuk annesi olan Şahin halen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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