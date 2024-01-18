31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerde yarışacak adaylar belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını duyuracak. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Abdulahat Arvas olacağı öğrenildi. Peki, Abdulahat Arvas kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...