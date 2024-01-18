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        Haberler Gündem Abdulahat Arvas kimdir? AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas nereli ve kaç yaşında?

        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas kimdir?

        AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas olarak netleşti. Bugün saat 14.00'te Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanı adaylarını resmen açıklayacak. Bu noktada gözler "AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına çevrildi. İşte, Abdulahat Arvas'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:47
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        • 1

          31 Mart’ta düzenlenecek yerel seçimlerde yarışacak adaylar belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da aralarında olduğu 17'si büyükşehir, 48 ilin belediye başkan adayını duyuracak. AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ise Abdulahat Arvas olacağı öğrenildi. Peki, Abdulahat Arvas kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, biyografisi ve kariyeri...

        • 2

          ABDULAHAT ARVAS KİMDİR?

          Abdulahat Arvas, 1969 yılında Van'ın Erciş ilçesinde doğdu. Sanayici, İş Adamı; Van İmam Hatip Lisesini bitirdi. Arapça dili ve Kur’an İlimleri üzerine medrese eğitimi aldı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenimine devam etmektedir. Van, Adana ve Kocaeli Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan üretim tesislerinin yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

        • 3

          Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Önder İş Dünyası Sanayici ve İşadamları Derneği (ÖNSİAD) Van Kurucu Şube Başkanlığı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Disiplin Kurulu Başkanlığı, Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Kurul Üyeliği, Van Valiliği Mikro Kredi Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Kurul Üyeliği, Van İmam - Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği (VİMDER) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

        • 4

          Birçok iktisadi ve sosyal sivil toplum kuruluşunda faaliyetlerini sürdüren Arvas, Çevre Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe, orta düzeyde Arapça ve Farsça bilen Arvas, evli ve 4 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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