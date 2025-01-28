Talisca çılgınlığı!
Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı kadrosuna katarak ara transfer döneminin bombasını patlattı. Brezilyalı yıldız ve ailesini taşıyan özel uçak dün akşam İstanbul'a gelirken, yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, yıldız futbolcuyu karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın etti. Taraftarlar, Talisca'ya tezahüratlar eşliğinde büyük sevgi gösterisinde bulunurken, Sambacı kendisini oteline götüren aracına güçlükle binebildi.
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Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 3. transferini hücum oyuncusu Talisca ile gerçekleştirdi.
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Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme sağladığı Talisca'nın transferi konusunda dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.
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31 yaşındaki futbolcu, Riyad'dan kalkan özel uçakla saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı.
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Başarılı oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında 94 numaralı Çubuklu formayı giyerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte kapıdan çıkış yaptı.
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Brezilyalı futbolcu havalimanına gelen yüzlerce taraftarı selamladıktan sonra üçlü çektirdi.
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Fenerbahçe atkısını boynuna takan Talisca, 94 numaralı sarı-lacivertli formayı da ilk kez sırtına geçirdi.
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Tezahüratlar ve şarkılarla Talisca'yı karşılayan taraftarlar, yıldız futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.
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Taraftarların coşkusuna çocuklarıyla birlikte eşlik eden 30 yaşındaki yıldız, kendisini bekleyen araca güçlükle binerek alandan ayrıldı.
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Talisca'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor.
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Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.
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9 KUPA KALDIRDI
Anderson Talisca, kariyeri boyunca toplam 9 kez kupa sevinci yaşadı. Beşiktaş formasıyla 1 kez Süper Lig şampiyonu olan Brezilyalı yıldız, 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Süper Kupa, 2 Portekiz Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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ANDERSON TALISCA KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (31)
Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)
Boy: 1,90 m
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 12 milyon €
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TRANSFER GEÇMİŞİ
14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €
16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €
21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €