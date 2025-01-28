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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!

        Adana'da, kavgada Cabbar D.'nin başına parke taşıyla vurduğu 30 yaşındaki Burak Boran, tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Cabbar D. ise tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 07:58 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:14
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        Tartıştığı kişiyi parke taşıyla öldürdü!
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        Adana'da olay, 17 Ocak’ta Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Burak Boran ile Cabbar D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        BAŞINA PARKE TAŞIYLA VURDU

        DHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cabbar D., Boran’ın başına kaldırım taşıyla vurdu.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Boran kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Burak Boran ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Cabbar D.’yi yakın bir sokakta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cabbar D. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Boran, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

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        #adana
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