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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: 16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!

        Adana'da, kebapçıya düzenlenen silahlı saldırıda 32 yaşındaki Şehmus Yılmaz'ı öldüren katil zanlısının 16 yaşındaki E.M. olduğu belirlendi. Yılmaz'ın, kentteki husumetli iki suç örgütünün nüfuz çatışması nedeniyle, para karşılığı öldürüldüğü saptandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:32
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        16 yaşındaki çocuğun çete cinayeti!
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        Adana'nın Seyhan ilçesinde, İnönü Caddesi'ndeki bir lokantaya, 10 Aralık 2024'te, saat: 19.30 sıralarında motosikletli bir kişi tarafından ateş açılması sonucu iş yeri çalışanı Şehmus Yılmaz (32) boynundan vurularak ağır yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz kurtarılamamıştı.

        EMNİYET SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

        AA ve İHA'daki habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmayı tamamladı.

        KATİL ZANLISI 16 YAŞINDA ÇIKTI

        Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı gerçekleştirenin 16 yaşındaki E.M. olduğunu tespit etti.

        DEPODA BASKINLA YAKALANDI

        Mersin'e kaçtığı belirlenen E.M, Yenişehir ilçesi Kuzeykent Mahallesi'nde saklandığı depoya yapılan baskınla yakalandı.

        PARA KARŞILIĞINDA VURMUŞ

        Cinayeti para karşılığında işlediği ve anlaştığı parayı alamadığı öne sürülen zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis ekipleri, E.M'yi azmettirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #adana
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