Galatasaray'da Ziyech Fransa'yı bekliyor!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech, Fransa'dan teklif bekliyor.
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Galatasaray'da Hakim Ziyech'in sözleşme konusu yılan hikayesine döndü.
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Sarı-kırmızılı kulüp bir süre önce transfer görüşmeleri için izin verdiği Ziyech'e kulüp aramaya başladı.
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G.Saray'da 2. yarıda kadroda yer almayacak Faslı oyuncu; Yunanistan, ABD ve Suudi Arabistan ekipleriyle masaya oturdu.
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Ziyech'in maaş beklentisi, Yunanistan ve ABD ekiplerinin bütçelerini aştı.
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Panathinaikos ile Olympiakos kendilerine önerilen tecrübeli yıldızın beklentilerini karşılayamayacaklarını iletti.
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Hollanda'ya dönmeye sıcak bakan Ziyech, Ajax'a haber yollarken Ajax'ın kapıları da yüksek maaş nedeniyle hiç açılmadı.
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Suudi Arabistan'dan Al Fateh kulübüyle masaya oturan Ziyech, maaş konusunda uzlaşı sağladı.
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Diğer yandan kariyerine Avrupa'da Avrupa'da devam edebileceğini düşünen Ziyech, şu aşamada Al Fateh'e gitmek istemiyor.
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Faslı yıldızın menajerine yetki veren Galatasaray ise Ziyech'le sözleşme fesih görüşmeleri yürütüyor.
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31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray da bir yandan kulüp aramaya başladı.
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Faslı yıldız ise Fransa'dan gösterilen ilginin resmi teklife dönüşmesini bekliyor.
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Bir süre önce Hollanda'ya ailesinin yanına giden Ziyech, sözleşme fesih için Galatasaray ile masaya oturacak.
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Yıllık 5.7 milyon Euro kazanan Ziyech, fesih için 2. yarıdaki 2.9 milyon Euro'luk hak edişini talep ediyor.
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