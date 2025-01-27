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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar | Son dakika haberleri

        Kavga ihbarına gittiler, 4 cansız bedenle karşılaştılar

        Konya'da polis ekipleri kavga ihbarı için gittikleri evde 4 cansız bedenle karşılaştılar. Evin 28 yaşındaki erkek çocuğunun anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:01 Güncelleme: 27.01.2025 - 23:08
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          Konya’da aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri evde aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.

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          Tabanca ile vurulduğu belirlenen 4 kişinin ölümüyle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

        • 3

          Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi’nde bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi.

        • 4

          Binada oturan apartman sakinleri gürültü ve silah sesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

        • 5

          Aile içi kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, korkunç bir manzarayla karşılaştı.

        • 6

          Eve giren ekipler, aynı aileden olduğu tahmin edilen anne, baba ve 2 çocuğun tabanca ile vurulduğunu belirledi.

        • 7

          Olay yeri incele ekipleri evde inceleme yaparken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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