Donald Trump'tan "sınır güvenliği için ilave kaynak" çağrısı: Mahsur kalan göçmenler bekliyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlar başlamaz Meksika-ABD sınırında acil durum ilan etmesi ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine başlanmasının ardından Meksika'da mahsur kalan göçmenler göçmen statülerinin düzenlenmesini bekliyor. Ayrıca Trump, Kongre'ye "sınır güvenliği için ilave kaynak" çağrısında bulundu
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ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığı günden bu yana, seçim kampanyası sürecinde de sıkça dile getirdiği gibi, ülkedeki düzensiz göçmenlerle ilgili birçok karara imza attı.
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Trump, ilk iş olarak ABD-Meksika sınırında olağanüstü acil durum ilan etti ve birkaç gün önce de ilk göçmen grubu sınır dışı edildi.
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Haiti, Venezuela ve Honduras gibi çeşitli milletlerden yüzlerce göçmen, Trump'ın Göçmenlikle ilgili kararnamelerinin ardından Meksika'daki göçmen statülerini düzenlemek için başkent Mexico City'deki Meksika Mülteci Yardım Komisyonu'nun (COMAR) önünde sıraya girdi.
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TRUMP'TAN KONGRE'YE İLAVE BÜTÇE ÇAĞRISI
Diğer yandan, Trump, sınır güvenliğini artırmak için ilave finansmana ihtiyaç duyacaklarını ve bu konuda Kongre'nin harekete geçmesini istediklerini söyledi.
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"Önümüzdeki haftalarda, ABD'nin egemen sınırlarını tamamen ve kalıcı olarak yeniden tesis etme planlarımızı finansal olarak ele alan bir tasarı üzerinde Kongre ile birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diyen Trump, alacakları ilave tedbirlerden bahsetti.
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Trump, "Bu tasarı, sınır güvenliği personelinde rekor bir artış için kapsamlı finansmanı ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ve sınır devriyesi için ödemeleri içerecek." bilgisini verdi.
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Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sınırdan düzensiz göçmen geçişlerine göz yumduğunu söyleyen Trump, seçimleri kazanmasındaki önemli bir faktörün sınır güvenliğini sağlama konusundaki kesin ve güçlü vaadi olduğunu ifade etti.
Trump, "Pek çok insan en büyük sorunun enflasyon ve ekonomi olduğunu, sınırın ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Ben ise her zaman sınır güvenliğinin ilk sırada olduğunu düşündüm." şeklinde konuştu.
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Sınır dışı etme çabaları ve çete üyelerini hedef alan operasyonlar hakkında, "Özür dileyecek değiliz, çok hızlı ilerleyeceğiz." diyen Trump, "Yasadışı yabancı suçluların izini sürüyoruz, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden defediyoruz." ifadelerini kullandı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.