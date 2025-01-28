Çinli girişimin, Google ve OpenAI gibi rakiplerine göre daha kısa sürede, düşük maliyetli ve az sayıda çiple geliştirdiği yapay zeka modelinin dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısının derinleşmesine yol açtı.

Model, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

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Çin'in düşük maliyetli bir yapay zeka modeli çıkarması, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektördeki hakimiyetine ve bu alanda yaptığı büyük harcamalara ilişkin şüpheleri artırdı.

Analistler, DeepSeek'in daha düşük maliyetli bir alternatif sunarak Batılı şirketlerin yapay zekaya yaptıkları yatırım ve harcama düzeyine ilişkin soru işaretlerini artırdığını belirtti.

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NVİDİA'NİN PİYASA DEĞERİ 600 MİLYAR DOLAR DÜŞTÜ

Haftanın ilk işlem gününde, TSİ 17.35 itibarıyla teknoloji şirketlerinin hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksi 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

ABD'li çip devi Nvidia'nin hisselerindeki kayıp yüzde 11'i aşarken, Nvidia'nın hisseleri yüzde 17'ye yakın kayıpla günü tamamladı. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar düştü. Bu düşüş, ABD tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük değer kaybı olarak dikkati çekti. Alphabet'in hisseleri yüzde 4 ve Microsoft'un hisseleri yüzde 2 değer kaybetti. Çip şirketi Broadcom'un hisselerinde de yüzde 17,4 azalış görüldü.

Tayvanlı yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) hisselerindeki değer kaybı yüzde 9'u aşarken, Arm'ın hisselerindeki düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.

AMAZON VE META'NIN HİSSELERİ DE YÜZDE 2’Yİ AŞKIN GERİLEDİ

Yapay zekaya büyük yatırım yapan ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ün üzerinde, Amazon ve Meta'nın hisseleri de yüzde 2'yi aşkın geriledi.

Yapay zeka sunucu üreticileri Dell Technologies ve Super Micro Computer'ın hisselerinde de yüzde 7'nin üzerinde düşüş kaydedildi.

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Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği şirketin DeepSeek-R1 modelinin, 2 bin Nvidia çipi kullanılarak ve yaklaşık 5,6 milyon dolar maliyetle geliştirildiği açıklanmıştı.

DEEPSEEK, ABD'DE GÜNÜN EN FAZLA İNDİRİLEN UYGULAMASI OLDU

ABD uygulama mağazalarına 10 Ocak'ta sunulan, "R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD'li OpenAI'ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT'den daha fazla sayıda indirildi.

DeepSeek'in sohbet robotu Apple'ın Çin mağazasında da en fazla indirilen uygulama oldu. Onu ByteDance’in "Doubao" ve Moonshot AI’ın "Kimi" adlı yapay zeka asistanı uygulamaları izledi. DEEPSEEK, SİBER SALDIRILAR NEDENİYLE İNTERNET SİTESİNDE YENİ KULLANICI KAYITLARINI DURDURDU Çinli geliştiricisi DeepSeek, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu bildirdi. Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "Deep Seek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz" ifadesine yer verildi. Notta mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi. Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisi ile sınırlı kalırken aracın mobil uygulaması ise Çin'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hala aktif durumda. Öte yandan mobil uygulamanın da bazı bölgelerde yavaşladığını görüldü.