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        Haberler Gündem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Yusuf Alemdar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Yusuf Alemdar hayatı ve kariyeri

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Yusuf Alemdar kimdir?

        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Sakarya için Yusuf Alemdar'ı aday göstermesi bekleniyor. Peki, Yusuf Alemdar kimdir? İşte, Yusuf Alemdar hayatı ve siyasi geçmişi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:24
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yusuf Alemdar oldu. Peki, Yusuf Alemdar kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Yusuf Alemdar hayatı ve siyasi geçmişi...

        • 2

          YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

          Yusuf Alemdar, 1966 yılında Trabzon’da doğdu. Lisans öğrenimini Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Uzun yıllar ticaret ile meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi.

        • 3

          YUSUF ALEMDAR HAYATI

          2001 yılında AK Parti Sakarya İl kurucu yönetim kurulu üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar devam ettirdi.

        • 4

          YUSUF ALEMDAR KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

          Alemdar, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Serdivan Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Serdivan Belediye Başkanı seçilen Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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