EMEKLİ MAAŞIMI ALBARAKA BANKASI'NA NASIL TAŞIRIM?

Yeni emekli olanlar; SSK, Bağkur veya EYT ile emekli olacaklar, e-Devlet'ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla yapacakları başvuruda “Albaraka Türk” bankasını tercih edebiliyor.

Maaşını bankaya taşımak isteyenler ise SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, banka şubesine giderek, mobil veya internet üzerinden ya da e-Devlet üzerinden işlemi gerçekleştirebilir.