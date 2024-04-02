Bankaların emekli promosyon kampanyaları güncellendi ve ödenen miktarlarda artışa gidildi. ING Bank da bu kapsamda emekli promosyonlarını 12 bin TL'ye kadar çıkardı. Maaşlarını banka üzerinden alacaklarını taahhüt eden tüm emekli vatandaşlar koşulsuzca kampanyadan yararlanabiliyor. İşte, ING Bank emekli promosyon kampanyası...