TEB, emekli maaşını banka üzerinden almaya taahhüt veren emekliler için kampanyasını sürdürüyor. Alınan emekli maaş miktarına göre, bir kereliğe mahsus olmak üzere promosyon ödemesi yapılıyor. Peki, TEB emekli promosyonu ne kadar, ne zaman hesaba yatar ve kimler alabilir? İşte, tüm merak edilen sorular ve cevapları...