Halkbank emekli promosyon ödemesi ne zaman? Halkbank 2024 emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL?
Halkbank emekli promosyonu 2024 Nisan ayı ile beraber güncellendi. Bankaların promosyon kampayaları yarışa dönüşürken kamu bankalarından sonra özel bankalarda promosyon tutarını açıkladı. Emekliler, promosyon hesaplarına göre maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşını Halkbank'a taşımak isteyen SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri, ''Halkbank emekli promosyonu ne kadar oldu, kaç TL verilecek, ne zaman ödenecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte güncel 2024 Halkbank emekli promosyon ücretleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli promosyon ücretinin arttığını açıklarken Halkbank emekli promosyon ücreti merak konusu oldu. Nisan ayı 2024 emekli promosyonu taban sınırının artırıldığı açıklamasının ardından Halkbank yeni zamlı promosyon tutarı duyuruldu. Öte yandan müşterilerin 3 yıl süreyle maaşlarını alma sözü vermeleri gerekiyor. Peki Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar, kaç TL? 2024 Halkbank emekli promosyon ödemesi ne zaman? İşte, 2024 Halkbank emekli promosyonu miktarı…
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;
Halkbank mobil ve internet şubelerinden,
ATM’lerden,
0850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı’mızdan
Tüm Halkbank şubelerinden yapabilirsiniz.
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EMEKLİ MAAŞI HALKBANK'A NASIL TAŞINIR?
- Halkbank Mobil > Başvuru > Emekli Maaşı Taşıma menüsünden,
- Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,
-0 850 222 0 400 Halkbank Dialog’dan,
- T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubemizi ziyaret ederek,
- Bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek,
- E-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.
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EMEKLİ PROMOSYONU ALANLAR DİKKAT!
Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM'lerden ve SMS yöntemiyle yapılabiliyor. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.
Emekliler, promosyon hesaplarına göre maaşlarını başka bankaya taşıyabiliyor. Maaşlarını taşımak isteyenler, bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. 3 yıl dolmadan emekli maaşı taşımak için öncelikle cayma bedelini tamamen ödemek gerekir.