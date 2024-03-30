Forbes açıkladı: İşte finans dünyasının en zenginleri
Forbes finans dünyasının en zengin insanlarını açıkladı. Listenin ilk sırasında Warren Buffett, ikinci sırasında ise Michael Bloomberg yer aldı.
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Forbes finans dünyasının en zengin insanlarını açıkladı.
Listeye göre finans sektöründeki en zengin 10 kişinin toplam net serveti 2024'te 446,9 milyar dolara ulaştı.
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Listenin başında 93 yaşındaki Warren Buffett yer aldı. Berkshire Hathaway'in başkanı ve CEO'sunun net serveti 128,7 milyar dolar olarak açıklandı.
Finans dünyasının en zengini olan Buffett, aynı zamanda dünyanın en zengin 6. kişisi olmasıyla da öne çıkıyor.
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İkinci sırada ise 96,3 milyar dolarla Bloomberg LP'nin kurucusu Michael Bloomberg yer alıyor.
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60 milyar dolar ile üçüncü sırada yer alan Ken Griffin ise Miami merkezli bir hedge fon şirketi olan Citadel'i kurdu ve yönetiyor.
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Dördüncü sırada ise Blackstone Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Stephen Schwarzman 36,8 milyar dolarla yer alıyor.
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Listede ABD'li olmayan tek kişi ise Endonezya'nın en zengin insanlarından biri olan Robert Budi Hartono oldu. 25,8 milyar dolar ile 9. sırada yer alan Hartono, dünyanın en büyük Djarum ile ülkenin en büyük bankalarından biri olan Bank Central Asia'nın sahibi.
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Listedeki tek kadın ise Abigail Johnson oldu. Fidelity Investments'ın başkanı ve CEO'su olan Johnson, CEO'luk görevini 2014 yılında babasından devralmıştı.
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İşte Forbes'un listesine göre finans dünyasının en zengin 10 insanı...
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1. Warren Buffett
Serveti: 128,7 milyar dolar
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2. Michael Bloomberg
Serveti: 96,3 milyar dolar
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3. Ken Griffin
Serveti: 37,2 milyar dolar
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4. Stephen Schwarzman
Serveti: 36,8 milyar dolar
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5. Jim Simons
Serveti: 30,7 milyar dolar
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6. Thomas Peterffy
Serveti: 29,4 milyar dolar
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7. Jeff Yas
Serveti: 28,9 milyar dolar
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8. Abigail Johnson
Serveti: 28,3 milyar dolar
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9. R. Budi Hartono
Serveti: 25,8 milyar dolar
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10. Daniel Gilbert
Serveti: 24,8 milyar dolar
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* Haberin görselleri Reuters, Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.