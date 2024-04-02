EMEKLİ MAAŞINI İŞ BANKASINA NASIL TAŞIYABİLİRSİNİZ?

İş Bankası, emekli maaşını taşımak isteyenler için şubeye gitmeden taşıma fırsatı sunuyor. Banka müşterileri, internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. İzleyeceği adımlar ise şu şekilde:

İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme