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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İş Bankası 2024 SGK emeklileri için promosyon ödemelerini açıkladı! İş Bankası emekli promosyon başvurusu nasıl, nereden yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

        İş Bankası 2024 SGK emeklileri için promosyon oranlarını açıkladı!

        Emekli banka promosyonları kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 19 bankayla anlaşmaya gitti. Bu bankalar arasında İş Bankası da bulunuyor. Emekli banka promosyon başvuruları internet sitesi ve uygulama üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Peki, İş Bankası emekli promosyonları ne kadar olacak ve ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:07
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        • 1

          Emekli banka promosyonları için yapılan SGK anlaşmasından sonra bankalar arasında rekabet başladı. Emekli maaşlarını İş Bankasına taşımayı düşünenler bankanın vereceği emekli promosyonları konusunda araştırma yapıyor. İşte, İş Bankası 2024 yılı emekli promosyon oranları...

        • 2

          İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?

          İş bankasının resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde:

          10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

          10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

          15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

          20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL

        • 3

          EMEKLİ MAAŞINI İŞ BANKASINA NASIL TAŞIYABİLİRSİNİZ?

          İş Bankası, emekli maaşını taşımak isteyenler için şubeye gitmeden taşıma fırsatı sunuyor. Banka müşterileri, internet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. İzleyeceği adımlar ise şu şekilde:

          İnternet Şubesi > Başvuru - Ürünler > Emekli Maaş İşlemleri > Promosyon Başvurusu

          İşCep > Başvurular > Emekli Maaş İşlemleri > Maaş Taşıma ve Talimat Verme

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