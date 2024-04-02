Emekli promosyolarında bankalarda rekabet başladı. Seçimden sonra hangi bankasının ne kadar promosyon vereceği merak konusu oldu. Yapı Kredi bankasından promosyon almayı düşünen emekliler oranlar konusunda araştırma yapıyor. İşte, Yapı Kredi bankasının emekli promosyon oranları...