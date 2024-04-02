Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi kampanyaları Mart ayında güncellendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart'ta yaptığı konuşmada "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." diyerek emekli promosyon kampanyaları ödemelerinin artacağını belirtti. Peki, Ziraat Bankası ne kadar promosyon veriyor? İşte, 2024 Mart ayı Ziraat Bankası emekli promosyon kampanyası...