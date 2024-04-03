QNB Finansbank emekli promosyon kampanyası kapsamında 12 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaş taşımaya karşılık olarak, bir defalığına mahsus olarak yapılan promosyon ödemesinin miktarı, kişinin ne kadar emekli maaşı aldığına göre değişiyor. İşte, QNB Finansbank emekli promosyonu kampanyasına dair detaylar...