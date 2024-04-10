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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akbank emekli promosyon kampanyası 2024: Akbank emekli promosyon ne kadar, emekli maaş nasıl taşınır? - Merak Edilenler Haberleri

        Akbank 15 bin TL'ye kadar emekli promosyonu veriyor! İşte kampanya hakkında merak edilenler

        Akbank emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Emekli vatandaşların maaşlarını bankaya taşıması halinde en az 6 bin 250 TL, en çok 15 bin TL ödeme yapılıyor. Maaşını Akbank'a taşımak isteyenler için kampanyanın tüm detaylarını haberimizde derledik. İşte, merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 20:47
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        • 1

          Akbank emekli promosyon kapsamında 15 bin TL'ye varan ödemeler yapıyor. Maaşa göre değişen promosyonda, emeklilerin maaşlarını ilgili banka üzerinden alması şart konuşuluyor. İşte, Akbank güncel emekli promosyonuna dair tüm erak edilen sorular...

        • 2

          AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

          10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon

          15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

        • 3

          AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR?

          SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler kampanyadan yararlanabilir.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞIMI NASIL AKBANK'A TAŞIRIM?

          Emekli maaşınızı ilgili bankaya taşımak istiyorsanız; şubeye gidebilir, e-Devlet üzerinden banka tercihi yapabilir, bankanın iletişim merkezine ulaşabilir veya Akbank'ın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

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