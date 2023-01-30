Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Merak Edilenler 1991 girişli erkek ve 1992 girişli kadın EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT 1991 girişte kaç prim günü sayısı gerekiyor?

1992 girişli kadın ve 1991 girişli erkek EYT prim gün sayısı!

EYT konusunda yeni gelişmeler gündemde. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce (EYT)'li vatandaşımız; ne zaman emekli olabileceklerini ve kaç gün prim sayısı gerektiğini merak ediyor. İşte 1992 girişli kadın ve 1991 girişli erkek EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 30.01.2023 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
1991 girişli erkek ve 1992 girişli kadın EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT 1991 girişte kaç prim günü sayısı gerekiyor?
HABERTURK.COM

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 1992 girişli kadın ve 1991 girişli erkek EYT öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1992 - 23 Mayıs 1993 tarihleri arasında işe giren kadın ve 24 Mayıs 1991 - 23 Kasım 1992 tarihleri arasında erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...

92 GİRİŞLİ KADIN VE 91 GİRİŞLİ ERKEK İÇİN PRİM GÜN SAYSI

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
İşte ABD'nin 'yeni' güzeli!
İşte ABD'nin 'yeni' güzeli!
7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kömürlükte bulundu!
7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni kömürlükte bulundu!
Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir?
Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.