EYT düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.
Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1999 - 8 Eylül 1999 tarihleri arasında işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...
99 GİRİŞLİ KADIN VE ERKEK İÇİN PRİM GÜN SAYSI
- 24 Mayıs 1999 - 8 Eylül 1999 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 975 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.
- 24 Mayıs 1999 - 8 Eylül 1999 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 5 bin 975 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.