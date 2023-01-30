1995 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı kaç? EYT 1995 girişte 5 bin gün yeterli mi?

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EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri durumunda emekli olabilecekler. İşte 1995 girişli kadın ve erkek için geçerli olan EYT prim gün sayısı...

EYT'DE 1995 GİRİŞLİ KADIN VE ERKEK İÇİN GEREKLİ PRİM GÜN SAYISI

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 1995 girişli kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte yanıtı...

24 Mayıs 1995 - 23 Mayıs 1996 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 825 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

24 Kasım 1995 - 23 Mayıs 1997 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 825 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

İŞTE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram