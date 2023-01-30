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Haberler Merak Edilenler 1998 girişli erkek ve kadın EYT başvurusu için prim gün sayısı kaç? 98 EYT'de prim gün sayısı sigorta yılı

1998 girişli kadın ve erkek EYT prim gün sayısı netleşti

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeden yararlanmak isteyen EYT'liler başvuru yapmak için sigortalılık yıl ve prim gün sayısını araştırıyor. Tablo yıllara göre 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı içeriyor. Gözler 1998 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak sorusuna çevrildi. İşte 1998 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 30.01.2023 - 17:19 | Güncelleme: ABONE OL
1998 girişli erkek ve kadın EYT başvurusu için prim gün sayısı kaç? 98 EYT'de prim gün sayısı sigorta yılı
HABERTURK.COM

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.


Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 evet abi yıllara göre güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1998 - 23 Mayıs 1999 tarihleri arasında işe giren kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...

98 GİRİŞLİLERDE EYT PİRİM GÜN SAYISI

  • 24 Mayıs 1998 - 23 Mayıs 1999 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 975 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

  • 24 Mayıs 1998 - 23 Mayıs 1999 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 5 bin 975 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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