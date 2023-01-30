Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Merak Edilenler 1991 girişli kadın EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç? 1989 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç?

1991 girişli kadın ve 1989 girişli erkek EYT prim gün sayısı

EYT düzenlemesi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak binlerce Emeklilik Yaşa Takılanlar (EYT)'li vatandaşımız; sigortalı olduklara yıla göre prim gün sayılarını merak ediyor. 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı değişiklik gösteriyor. İşte 1991 girişli kadın ve 1989 girişli erkek EYT'de prim gün sayısı...

Giriş: 30.01.2023 - 17:25 | Güncelleme: ABONE OL
1991 girişli kadın EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç? 1989 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç?
HABERTURK.COM

EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 24 Mayıs 1991 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında işe giren kadın ve 24 Kasım 1989 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...

91 GİRİŞLİ KADIN VE 88 GİRİŞLİ ERKEK İÇİN PRİM GÜN SAYSI

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
2000’li yılların en iyi 15 yerli komedi filmi
İYİ Parti’den ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
İYİ Parti’den ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
Beyazlar içerisindeki mucize
Beyazlar içerisindeki mucize
Muğla açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.