EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 24 Mayıs 1991 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.
Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında işe giren kadın ve 24 Kasım 1989 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...
91 GİRİŞLİ KADIN VE 88 GİRİŞLİ ERKEK İÇİN PRİM GÜN SAYSI
- 24 Mayıs 1991 - 23 Mayıs 1992 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 450 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.
- 24 Kasım 1989 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 5 bin 450 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.